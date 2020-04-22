В Кремле объяснили, как выберут новый день голосования по Конституции
Перед тем как назначить новую дату всенародного голосования по изменениям в Конституцию потребуется объективный анализ эпидемиологической ситуации по коронавирусу в России. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Он отказался пока говорить о конкретных датах, поскольку, по его словам, они пока существуют в виде только прикидок.
При этом представитель Кремля не исключил, что новый день для голосования может быть специально привязан к какой-либо памятной дате. Впрочем, это не обязательное условие, подчеркнул Песков.
Как отмечает Ura.ru, ранее в средствах массовой информации появились неофициальные версии о том, что конституционное голосование перенесут на лето. Якобы в Кремле обсуждают 24 июня и 8 июля.
Ранее голосование должно было состояться сегодня, 22 апреля. Однако его пришлось отложить из-за эпидемии COVID-19.
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