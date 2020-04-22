В Кремле объяснили, как выберут новый день голосования по Конституции

Перед тем как назначить новую дату всенародного голосования по изменениям в Конституцию потребуется объективный анализ эпидемиологической ситуации по коронавирусу в России. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он отказался пока говорить о конкретных датах, поскольку, по его словам, они пока существуют в виде только прикидок.