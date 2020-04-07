Политологи призвали не верить слухам о переносе голосования по Конституции

В СМИ появилась информация о том, что в Кремле допускают перенос единого дня голосования, запланированного на сентябрь 2020 года, на более поздний срок в случае, если не удастся стабилизировать ситуацию, связанную с распространением коронавируса. Об этом РБК рассказали три источника, близких к администрации президента.

В качестве возможных сценариев рассматривается перенос на три месяца — декабрь 2020 года — и перенос на следующий день голосования, который пройдет в сентябре 2021 года, уточнили собеседники издания. На сентябрь 2021 года, помимо плановых региональных выборов, также намечена федеральная кампания — выборы в Госдуму.

Президент холдинга «Минченко консалтинг», политолог Евгений Минченко в эфире НСН не поверил в достоверность информации о вероятной дате переноса голосования.

«Названные даты - это слухи, это не принятые решения. В целом решение перенести, на мой взгляд, абсолютно правильное. А по дате, думаю, сейчас никто не скажет. Смотря какая будет ситуация. Закон о голосовании по поправкам к Конституции гораздо более либерален, другая процедура агитации, поэтому, считаю, что технически невозможно соединить эти две процедуры», - отметил он.