Политологи призвали не верить слухам о переносе голосования по Конституции
Информацию о вероятном переносе единого дня голосования на декабрь 2020 года или сентябрь 2021 года назвали хайпом.
В СМИ появилась информация о том, что в Кремле допускают перенос единого дня голосования, запланированного на сентябрь 2020 года, на более поздний срок в случае, если не удастся стабилизировать ситуацию, связанную с распространением коронавируса. Об этом РБК рассказали три источника, близких к администрации президента.
В качестве возможных сценариев рассматривается перенос на три месяца — декабрь 2020 года — и перенос на следующий день голосования, который пройдет в сентябре 2021 года, уточнили собеседники издания. На сентябрь 2021 года, помимо плановых региональных выборов, также намечена федеральная кампания — выборы в Госдуму.
Президент холдинга «Минченко консалтинг», политолог Евгений Минченко в эфире НСН не поверил в достоверность информации о вероятной дате переноса голосования.
«Названные даты - это слухи, это не принятые решения. В целом решение перенести, на мой взгляд, абсолютно правильное. А по дате, думаю, сейчас никто не скажет. Смотря какая будет ситуация. Закон о голосовании по поправкам к Конституции гораздо более либерален, другая процедура агитации, поэтому, считаю, что технически невозможно соединить эти две процедуры», - отметил он.
Политолог Алексей Мухин в свою очередь удивился, услышав в разговоре с НСН о данных по предполагаемому переносу.
«Откуда эта информация? Я не вижу логики в названных датах. У нас единый день голосования в сентябре тоже переносится? Давайте все перенесем на 2024 год, да? Я думаю, что так называемые информаторы решили помочь изданию "хайпануть". С учетом того, что остальные страны справляются с эпидемиологической ситуацией за 2-3 месяца, я не вижу смысла в этих решениях», - заявил он.
Ранее глава ЦИК Элла Памфилова сообщала, что совместить проведение голосования по поправкам в Конституцию одновременно с Единым днем голосования в сентябре не представляется возможным, так как избирательные кампании в регионах носят другой характер.
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