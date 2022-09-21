В Кремле не знают, получат ли в АП отсрочку от частичной мобилизации
Кремль пока не знает, будет ли отсрочка от частичной мобилизации распространяться на администрацию президента (АП). Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Ранее президент Владимир Путин объявил в стране частичную мобилизацию. Правительство в кратчайшие сроки определит, какие категории граждан могут получить отсрочку. При этом уже известно, что отсрочку получат россияне, работающие в ОПК.
Как отметил Песков, пока нет информации, будет ли распространяться отсрочка на АП.
«Не могу ответить на этот вопрос, будут разъяснения предоставляться», — указал пресс-секретарь.
Между тем РИА Новости со ссылкой на источник сообщило, что депутаты Госдумы и сенаторы не подлежат мобилизации. Собеседник агентства пояснил, что это предусмотрено законом «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации».
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