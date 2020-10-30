В Кремле не связывают нападение в Татарстане с событиями во Франции

«Здесь дело не в религии, не в конфессии, в дело в действующем законодательстве. Если вы совершаете преступление, вы должны быть наказаны», - цитирует РЕН ТВ Пескова.

Минувшей ночью 16-летний подросток в татарстанском Кукморе совершил нападение на участок полиции - бросил в здание два «коктейля Молотова». При этом нападавший выкрикивал религиозные лозунги и грозился всех убить.

При попытке задержания он оказал активное сопротивление - нанес несколько ударов ножом одному из полицейских, в результате он был застрелен сотрудником МВД, передает Ura.ru.

16 октября во Франции был обезглавлен учитель истории Самюэль Пати после того, как продемонстрировал на уроке карикатуры на пророка Мухаммада из скандального журнала Charlie Hebdo.

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал это преступление покушением на свободу слова и заявил, что публикации подобных карикатур продолжатся.

Накануне, когда мусульмане праздновали день рождения пророка Мухаммеда, в Ницце произошло нападение на собор Нотр-Дам. Две прихожанки и привратник были зарезаны — одна из женщин обезглавлена.

Как отмечает РИА ФАН, конфликт французской идентичности и исламских ценностей обсуждают сейчас по всему миру: кто-то поддерживает Париж, кто-то защищает религиозные ценности.



