В Кремле не опасаются за голосование по Конституции из-за коронавируса
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не видит оснований опасаться за перспективы проведения всероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ 22 апреля. Об этом сообщает ТАСС.
Представитель Кремля в то же время отметил, что делать какие-либо предположения тяжело.
Во всём мире зафиксировано уже более 82 тысяч случаев заражения коронавирусом нового типа COVID-2019. За пределами Китая больше всего заболевших в Южной Корее, Италии, Иране и Японии. В России два пациента из Китая излечились от коронавируса. Инфекция также обнаружена у трёх россиян, эвакуированных с круизного судна Diamond Princess в Казань.
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