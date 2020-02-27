В Кремле не опасаются за голосование по Конституции из-за коронавируса

Представитель Кремля в то же время отметил, что делать какие-либо предположения тяжело.

Во всём мире зафиксировано уже более 82 тысяч случаев заражения коронавирусом нового типа COVID-2019. За пределами Китая больше всего заболевших в Южной Корее, Италии, Иране и Японии. В России два пациента из Китая излечились от коронавируса. Инфекция также обнаружена у трёх россиян, эвакуированных с круизного судна Diamond Princess в Казань.

