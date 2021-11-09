В Кремле не обсуждают введение QR-кодов в самолетах и поездах
Усиление антиковидных ограничений на федеральном уровне и введение QR-кодов на авиационном и железнодорожном транспорте не обсуждается в Кремле. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
По словам представителя Кремля, за данные меры отвечает правительственный штаб, в администрации президента подобных обсуждений не ведется.
Ранее Песков оценил обстановку на белорусско-польской границе, выразив надежду, что ситуация никак не повлияет на безопасность РФ.
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