В Кремле не обсуждают введение QR-кодов в самолетах и поездах

Усиление антиковидных ограничений на федеральном уровне и введение QR-кодов на авиационном и железнодорожном транспорте не обсуждается в Кремле. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, за данные меры отвечает правительственный штаб, в администрации президента подобных обсуждений не ведется.

Ранее Песков оценил обстановку на белорусско-польской границе, выразив надежду, что ситуация никак не повлияет на безопасность РФ.

