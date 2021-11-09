В Кремле оценили обстановку на белорусско-польской границе
Москва надеется, что ситуация на белорусско-польской границе не будет угрожать безопасности России. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, в Кремле обеспокоены обстановкой на польско-белорусской границе, но надеется, что это не примет опасные для безопасности РФ формы.
Накануне официальный представитель МИД Мария Захарова отрицательно высказалась о действиях Польши по отношению к мигрантам на границе с Белоруссией.
Утром восьмого ноября на сайте министерства обороны Польши появилось видео, снятое с воздуха. На кадрах видно, как сотни мигрантов столпились у польско-белорусской границы. Сейчас Польша усиливает охрану границ.
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