В Кремле оценили обстановку на белорусско-польской границе

Москва надеется, что ситуация на белорусско-польской границе не будет угрожать безопасности России. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, в Кремле обеспокоены обстановкой на польско-белорусской границе, но надеется, что это не примет опасные для безопасности РФ формы.

Накануне официальный представитель МИД Мария Захарова отрицательно высказалась о действиях Польши по отношению к мигрантам на границе с Белоруссией.

Утром восьмого ноября на сайте министерства обороны Польши появилось видео, снятое с воздуха. На кадрах видно, как сотни мигрантов столпились у польско-белорусской границы. Сейчас Польша усиливает охрану границ.

