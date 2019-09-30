В Кремле не обсуждают новое повышение пенсионного возраста
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков завил, что в Кремле не обсуждают идею о дополнительном повышении пенсионного возраста.
Как подчеркнул официальный представитель главы государства в беседе с журналистами «у нас нет такой темы на повестке дня». Кроме того он переадресовал все вопросы по этой теме «авторам таких заявлений»
Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что правительство рассматривает возможность дополнительного повышения пенсионного возраста на три года. Так, об этом заявлял член экспертного совета «Деловой России» Владислав Жуковский.
По его словам, в «коридорах власти» рассуждают об этом так как предыдущее повышение россияне восприняли «спокойно».
В аппарате правительства категорически отвергли подготовку второго этапа пенсионной реформы. Более того, это предположение там назвали «полным бредом», сообщает НСН.
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