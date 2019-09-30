В Кремле не обсуждают новое повышение пенсионного возраста

Как подчеркнул официальный представитель главы государства в беседе с журналистами «у нас нет такой темы на повестке дня». Кроме того он переадресовал все вопросы по этой теме «авторам таких заявлений»

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что правительство рассматривает возможность дополнительного повышения пенсионного возраста на три года. Так, об этом заявлял член экспертного совета «Деловой России» Владислав Жуковский.

По его словам, в «коридорах власти» рассуждают об этом так как предыдущее повышение россияне восприняли «спокойно».

В аппарате правительства категорически отвергли подготовку второго этапа пенсионной реформы. Более того, это предположение там назвали «полным бредом», сообщает НСН.

