В кабмине назвали бредом сообщения о повышении пенсионного возраста до 70 лет

Решается вопрос о повышении пенсионного возраста для мужчин и для женщин до 70 лет. В прошлом году кабинет министров одобрил постепенное повышение пенсионного возраста для женщин до 60 лет и для мужчин до 63 лет, напоминает RT.

Реформу пенсионной системы, которую Госдума окончательно одобрила 27 сентября 2018 года, планируется начать с 2019 года, полностью завершить - к 2034-му.

В эфире НСН глава комитета по социальной политике Совета Федерации Валерий Рязанский заявил, что никакой выгоды для пенсионеров в этом предложении нет

