В кабмине назвали бредом сообщения о повышении пенсионного возраста до 70 лет
В аппарате правительства категорически отвергли подготовку второго этапа пенсионной реформы. Более того, это предположение там назвали «полным бредом». Ранее депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин сообщил, что уже даже создана рабочая группа, которая занимается подготовкой второго этапа пенсионной реформы.
Решается вопрос о повышении пенсионного возраста для мужчин и для женщин до 70 лет. В прошлом году кабинет министров одобрил постепенное повышение пенсионного возраста для женщин до 60 лет и для мужчин до 63 лет, напоминает RT.
Реформу пенсионной системы, которую Госдума окончательно одобрила 27 сентября 2018 года, планируется начать с 2019 года, полностью завершить - к 2034-му.
В эфире НСН глава комитета по социальной политике Совета Федерации Валерий Рязанский заявил, что никакой выгоды для пенсионеров в этом предложении нет
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