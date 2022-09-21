В Кремле не комментируют 7-й пункт указа о частичной мобилизации

«Единственное, что могу сказать: Сергей Кужугетович Шойгу в своем интервью сказал: 300 тыс. человек. Вот там речь идет о количестве до 300 тыс. человек», - цитирует Пескова агентство ТАСС.

Говоря о сроках проведения частичной мобилизации пресс-секретарь президента РФ уточнил, что в указе президента о сроках не говорится. Какие категории граждан получат отсрочку от частичной мобилизации, по словам Пескова, правительство России определит в кратчайшие сроки.