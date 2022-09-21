В Кремле не комментируют 7-й пункт указа о частичной мобилизации
Дмитрий Песков отказался раскрыть тематику неопубликованного пункта указа главы государства о частичной мобилизации. Как пояснил пресс-секретарь президента РФ, этот пункт предназначен для служебного пользования.
«Он для служебного пользования. И поэтому я не могу его раскрыть», - сказал Песков отвечая на вопрос, почему 7-й пункт указа официально не опубликован. При этом официальный представитель Кремля уточнил, что речь в нём идёт о количестве мобилизуемых и сослался на данные, которые уже привёл глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.
«Единственное, что могу сказать: Сергей Кужугетович Шойгу в своем интервью сказал: 300 тыс. человек. Вот там речь идет о количестве до 300 тыс. человек», - цитирует Пескова агентство ТАСС.
Говоря о сроках проведения частичной мобилизации пресс-секретарь президента РФ уточнил, что в указе президента о сроках не говорится. Какие категории граждан получат отсрочку от частичной мобилизации, по словам Пескова, правительство России определит в кратчайшие сроки.
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