СМИ: Повестки на мобилизацию будут доставлять в том числе через «Госуслуги»

Повестки россиянам, подлежащим частичной мобилизации, будут приходить в том числе через портал госуслуг. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

В Госдуме заявили, что частичная мобилизация затронет резервистов до 50 лет

По данным издания, те, кого собираются призвать в Вооруженные силы, получат уведомление в своем аккаунте на «Госуслугах». При этом военнообязанным, не зарегистрированным на портале, будут доставлять повестки почтой.

В среду президент Владимир Путин объявил в стране частичную мобилизацию. Призыву будут подлежать россияне в запасе, прежде всего проходившие службу в ВС РФ, имеющие определенные специальности и боевой опыт, пишет RT.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Трефилов
ТЕГИ:РоссияМобилизацияГосуслуги
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