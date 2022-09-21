СМИ: Повестки на мобилизацию будут доставлять в том числе через «Госуслуги»

По данным издания, те, кого собираются призвать в Вооруженные силы, получат уведомление в своем аккаунте на «Госуслугах». При этом военнообязанным, не зарегистрированным на портале, будут доставлять повестки почтой.

В среду президент Владимир Путин объявил в стране частичную мобилизацию. Призыву будут подлежать россияне в запасе, прежде всего проходившие службу в ВС РФ, имеющие определенные специальности и боевой опыт, пишет RT.

