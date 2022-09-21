СМИ: Повестки на мобилизацию будут доставлять в том числе через «Госуслуги»
Повестки россиянам, подлежащим частичной мобилизации, будут приходить в том числе через портал госуслуг. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
По данным издания, те, кого собираются призвать в Вооруженные силы, получат уведомление в своем аккаунте на «Госуслугах». При этом военнообязанным, не зарегистрированным на портале, будут доставлять повестки почтой.
В среду президент Владимир Путин объявил в стране частичную мобилизацию. Призыву будут подлежать россияне в запасе, прежде всего проходившие службу в ВС РФ, имеющие определенные специальности и боевой опыт, пишет RT.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
20,5 млн+46 474 / сут.
Умерли
386 тыс.+98 / сут.
Выздоровели
19,5 млн+52 194 / сут.
- СМИ: Повестки на мобилизацию будут доставлять в том числе через «Госуслуги»
- «В больнице, скоро домой поедет»: представитель Бурунова подтвердила госпитализацию актера
- В состав Херсонской области вошла часть соседней Николаевской
- ЦИК ЛНР утвердил порядок проведения референдума
- В Госдуме заявили, что дополнительных ограничений на выезд для резервистов не будет
- Россия и Белоруссия начали консультации по безопасности
- СПЧ: Граждане с приписным не подлежат частичной мобилизации
- Индекс Мосбиржи на открытии торгов снизился почти до 2000 пунктов
- Трасс заявила, что Россия должна покинуть Украину и выплатить компенсации
- В Госдуме заявили, что частичная мобилизация затронет резервистов до 50 лет
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru