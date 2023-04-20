В Кремле не будут усиливать ограничения из-за подварианта коронавируса «Арктур»
Дополнительных ограничений в Кремле из-за появления нового подвида коронавирусной инфекции «Арктур» пока не принимается. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Каких-то дополнительных мер пока у нас нет, у нас действуют по-прежнему определенные ограничения, меры предосторожности, система тестирования», — сообщил пресс-секретарь главы государства.
Песков указал, что никаких изменений по проведению очных мероприятий с участием президента Владимира Путина нет.
Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что в РФ зафиксировали четыре случая заражения штаммом «Арктур», пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». По данным ведомства, этот вариант коронавируса отличается большой заразностью и способен обходить сформировавшийся иммунитет.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru