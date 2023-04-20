Попова заявила, что штамм COVID-19 «Арктур» умеет обходить сформировавшийся иммунитет
Новый подвариант коронавирусной инфекции «Арктур» обладает способностью обходить ранее сформированный иммунитет. Об этом заявила журналистам глава Роспотребнадзора Анна Попова.
По словам главного санитарного врача, «Арктур» отличается высокой контагиозностью.
«Любой небольшой контакт ведет к инфицированию и развитию заболевания. <…> Мы пока изучаем этот вирус, но уже сегодня, из данных зарубежных ученых, он умеет обходить сформировавшийся ранее иммунитет», — приводит слова Поповой ТАСС.
Глава Роспотребнадзора отметила, что заболевание протекает в виде ОРВИ, высокого удельного веса госпитализаций не требуется, а имеющиеся в РФ тесты способны выявлять новый подвариант.
Ранее стало известно, что в России зафиксировали четыре случая заражения штаммом «Арктур», напоминает РЕН ТВ. Всплеск новой волны заболевания возможен в конце мая, пишет РИА ФАН.
Горячие новости
Заразились
22,8 млн+6 305 / сут.
Умерли
398 тыс.+38 / сут.
Выздоровели
22,2 млн+8 501 / сут.
- СМИ: Крейсер «Петр Великий» не будут выводить из состава флота
- КПРФ рекомендовала внука Зюганова в качестве кандидата в мэры Москвы
- СМИ: На Западе считают план Макрона по Украине преждевременным
- В Евросоюзе рассказали о поиске способов использования активов РФ для Украины
- СМИ: В США могут выдвинуть новые обвинения из-за утечки секретных материалов Пентагона
- Роберт Кеннеди-младший: Российской армии на Украине невозможно противостоять
- В ООН сообщили о возобновлении инспекции судов в рамках зерновой сделки
- СМИ: В Евросоюзе считают, что с санкциями против России «покончено»
- Попова заявила, что штамм COVID-19 «Арктур» умеет обходить сформировавшийся иммунитет
- Немцы раскритиковали условие главы МИД ФРГ Бербок для снятия санкций с России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru