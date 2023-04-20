Попова заявила, что штамм COVID-19 «Арктур» умеет обходить сформировавшийся иммунитет

Новый подвариант коронавирусной инфекции «Арктур» обладает способностью обходить ранее сформированный иммунитет. Об этом заявила журналистам глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Попова заявила, что всплеск распространения штамма «Арктур» ожидается к концу мая

По словам главного санитарного врача, «Арктур» отличается высокой контагиозностью.

«Любой небольшой контакт ведет к инфицированию и развитию заболевания. <…> Мы пока изучаем этот вирус, но уже сегодня, из данных зарубежных ученых, он умеет обходить сформировавшийся ранее иммунитет», — приводит слова Поповой ТАСС.

Глава Роспотребнадзора отметила, что заболевание протекает в виде ОРВИ, высокого удельного веса госпитализаций не требуется, а имеющиеся в РФ тесты способны выявлять новый подвариант.

Ранее стало известно, что в России зафиксировали четыре случая заражения штаммом «Арктур», напоминает РЕН ТВ. Всплеск новой волны заболевания возможен в конце мая, пишет РИА ФАН.

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
ТЕГИ:ЗаболеваниеКоронавирусРоспотребнадзорАнна Попова

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