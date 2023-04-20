Попова заявила, что штамм COVID-19 «Арктур» умеет обходить сформировавшийся иммунитет

По словам главного санитарного врача, «Арктур» отличается высокой контагиозностью.

«Любой небольшой контакт ведет к инфицированию и развитию заболевания. <…> Мы пока изучаем этот вирус, но уже сегодня, из данных зарубежных ученых, он умеет обходить сформировавшийся ранее иммунитет», — приводит слова Поповой ТАСС.

Глава Роспотребнадзора отметила, что заболевание протекает в виде ОРВИ, высокого удельного веса госпитализаций не требуется, а имеющиеся в РФ тесты способны выявлять новый подвариант.

Ранее стало известно, что в России зафиксировали четыре случая заражения штаммом «Арктур», напоминает РЕН ТВ. Всплеск новой волны заболевания возможен в конце мая, пишет РИА ФАН.

