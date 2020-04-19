В Кремле назвали сроки, когда Россия выйдет на плато по коронавирусу

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что эпидемия коронавируса в России может выйти на плато уже на следующей неделе. Об этом официальный представитель Кремля сказал в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Он напомнил, что для плато заболевания характерно примерно равное число новых случаев инфицирования в сутки. В России отмечается стабильный прирост зараженных, связанный с тем, что граждане в отдельных регионах не соблюдают строгий режим самоизоляции.

Если в начале месяца плато прогнозировали на его середину, то сейчас в Кремле рассчитывают, что выход на плато произойдет в последнюю неделю апреля, пишет «Комсомольская правда».

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«Решение о продлении режима самоизоляции или его завершении будет приниматься на следующей неделе», - заявил пресс-секретарь президента РФ.

Дмитрий Песков отметил, что президент запланировал на следующей неделе ежедневные совещания по вопросам пандемии коронавируса.

Ранее 19 апреля президент РФ Владимир Путин, поздравляя россиян с наступлением православной Пасхи, заявил, что ситуация с COVID-19 в России находится под полным контролем.


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ФОТО: РИА Новости/Сергей Гунеев
ТЕГИ:КоронавирусПесковДмитрий Песков
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