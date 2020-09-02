Песков назвал регионы с популяционным иммунитетом к COVID-19 выше 20%

Начало учебного года в Москве не ухудшит ситуацию с COVID-19 В столичном метро начали тестировать оплату проезда по скану лица В Москве избили народного артиста Юрия Шлыкова Более 140 журналистов, политиков и правозащитников поручились за Ивана Сафронова В Москве могут ввести обязательную аутентификацию для пользователей каршеринга