Песков назвал регионы с популяционным иммунитетом к COVID-19 выше 20%
Москва и Санкт-Петербург входят в число 11 регионов России, в которых, по данным Роспотребнадзора, уровень популяционного иммунитета к коронавирусу COVID-19 превышает 20%. Об этом в среду, 2 сентября, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передаёт РИА Новости.
По словам Пескова, в той же группе регионов находятся республика Татарстан, Калининград, Амурская, Астраханская, Мурманская и Тюменская области.
Роспотребнадзор проводил исследование на коллективный иммунитет в летние месяцы в 26 регионах. 31 августа в ведомстве рассказали, что самый высокий уровень популяционного иммунитета отмечается среди дошкольников и детей в возрасте 7-13 лет, сообщает РЕН ТВ.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru