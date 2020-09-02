Ученые: Реальное число переболевших COVID-19 россиян достигает 80 млн

Более надёжные данные дают анализы на антитела, согласно которым в регионах доля людей с иммунитетом составляет от 15% до 30%, пишут «Известия» со ссылкой на руководителя лаборатории геномной инженерии МФТИ Павла Волчкова. По его оценке, на самом деле с коронавирусом в той или иной форме столкнулись от 30 миллионов до 80 миллионов россиян.

С тем, что в действительности перенёсших COVID-19 в стране больше официального миллиона, согласен доцент физического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова Михаил Тамм. Однако он считает, что случаев заражения было около 10 миллионов, из которых порядка 1,5 миллиона приходится на Москву.

На этой неделе Роспотребнадзор представил результаты первого этапа исследования популяционного иммунитета, проводившегося летом в 26 субъектах РФ. Выяснилось, что в 11 регионах уровень популяционного иммунитета превышает 20%, и чаще всего антитела выявляют у детей, передаёт RT.

