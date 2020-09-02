Ученые: Реальное число переболевших COVID-19 россиян достигает 80 млн
Данные официальной статистики, 1 сентября зафиксировавшие в России первый миллион случаев заражения COVID-19 с начала пандемии, вероятно, не отражают реальное число переболевших, считают эксперты. Это только те случаи, которое удалось выявить с помощью тестов, отмечают они.
Более надёжные данные дают анализы на антитела, согласно которым в регионах доля людей с иммунитетом составляет от 15% до 30%, пишут «Известия» со ссылкой на руководителя лаборатории геномной инженерии МФТИ Павла Волчкова. По его оценке, на самом деле с коронавирусом в той или иной форме столкнулись от 30 миллионов до 80 миллионов россиян.
С тем, что в действительности перенёсших COVID-19 в стране больше официального миллиона, согласен доцент физического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова Михаил Тамм. Однако он считает, что случаев заражения было около 10 миллионов, из которых порядка 1,5 миллиона приходится на Москву.
На этой неделе Роспотребнадзор представил результаты первого этапа исследования популяционного иммунитета, проводившегося летом в 26 субъектах РФ. Выяснилось, что в 11 регионах уровень популяционного иммунитета превышает 20%, и чаще всего антитела выявляют у детей, передаёт RT.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,0 млн+4 729 / сут.
Умерли
17 299+123 / сут.
Выздоровели
816 тыс.+6 318 / сут.
- Ученые: Реальное число переболевших COVID-19 россиян достигает 80 млн
- Около 80 митингующих задержаны в Минске за 1 сентября
- В Москве умерли еще 12 пациентов с COVID-19
- Меркель назвала незаконными санкции США против «Северного потока 2»
- Умер народный артист РФ Борис Клюев
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru