В Кремле назвали причину введения ограничений для некоторых соцсетей

Он признал, что в России пользуются западными соцсетями, «потому что они хорошие, потому что это высочайшие технологии».

По словам официального представителя Кремля, «совершенно не зазорно пользоваться самым лучшим». «Но меняется ситуация, когда эти компании становятся площадкой для врагов государства и когда эти компании начинают подрывать основы нашего государства», — отметил Песков.

Напомним, суд по требованию Генпрокуратуры запретил американские соцсети Facebook и Instagram (признаны экстремистскими организациями и запрещены на территории РФ) в России за экстремистскую деятельность. При этом отмечалось, что пользователей, обходящих блокировки, наказывать не будут.

