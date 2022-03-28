Россиянам разрешили использовать Facebook и Instagram в законных целях

На минувшей неделе суд по требованию Генпрокуратуры запретил американские соцсети в России за экстремистскую деятельность. При этом отмечалось, что пользователей, обходящих блокировки, наказывать не будут.

«Данные меры судебной защиты не ограничивают действий по использованию программных продуктов компании Meta (запрещенная в России экстремистская организация - прим. НСН) физических и юридических лиц, не принимающих участие в запрещенной законом деятельности», — цитирует постановление РИА Новости.

