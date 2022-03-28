Россиянам разрешили использовать Facebook и Instagram в законных целях
Россияне смогут продолжать пользоваться социальными сетями Facebook и Instagram (признаны экстремистскими организациями и запрещены на территории РФ) без риска быть привлеченными к ответственности. Об этом говорится в постановлении Тверского суда Москвы.
На минувшей неделе суд по требованию Генпрокуратуры запретил американские соцсети в России за экстремистскую деятельность. При этом отмечалось, что пользователей, обходящих блокировки, наказывать не будут.
«Данные меры судебной защиты не ограничивают действий по использованию программных продуктов компании Meta (запрещенная в России экстремистская организация - прим. НСН) физических и юридических лиц, не принимающих участие в запрещенной законом деятельности», — цитирует постановление РИА Новости.
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