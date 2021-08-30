В Кремле назвали преждевременными изменения правил въезда мигрантов

Проблема нехватки трудовых мигрантов актуальна и обсуждается в правительстве, но на данный момент решений об изменении порядка въезда в страну нет. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, проблема актуальна для ряда сфер, включая общепит и строительный сектор экономики.

При этом представитель Кремля подчеркнул, что говорить об изменениях правил въезда преждевременно, так как опасность распространения коронавируса все еще существует.

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Возникший с начала пандемии дефицит на разнорабочих только усилился, что привело к росту средней зарплаты низкоквалифицированных сотрудников, следует из статистики, подготовленной HeadHunter. Работодатели вынуждены нанимать рабочих за сверхвысокую зарплату для выполнения ранее согласованных проектов, рассказала Telegram-каналу «Радиоточка НСН» руководитель департамента аналитических бизнес-решений компании «HeadHunter» Наталья Данина.

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ФОТО: РИА Новости/Екатерина Штукина
ТЕГИ:КремльТрудовые Мигранты
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