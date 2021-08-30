В Кремле назвали преждевременными изменения правил въезда мигрантов

Проблема нехватки трудовых мигрантов актуальна и обсуждается в правительстве, но на данный момент решений об изменении порядка въезда в страну нет. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, проблема актуальна для ряда сфер, включая общепит и строительный сектор экономики.

При этом представитель Кремля подчеркнул, что говорить об изменениях правил въезда преждевременно, так как опасность распространения коронавируса все еще существует.