«Монтажник за 150 тысяч». Как пандемия отразилась на зарплате разнорабочих

Возникший с начала пандемии дефицит на разнорабочих только усилился, что привело к росту средней зарплаты низкоквалифицированных сотрудников, следует из статистики, подготовленной HeadHunter. Работодатели вынуждены нанимать рабочих за сверхвысокую зарплату для выполнения ранее согласованных проектов, рассказала Telegram-каналу «Радиоточка НСН» руководитель департамента аналитических бизнес-решений компании «HeadHunter» Наталья Данина.

«Низкоквалифицированный труд должен обеспечить выполнение проектов, по которым компании до этого уже давали определенные обещания. Эти проекты должны быть выполнены в любом случае, поэтому компаниям придется сейчас сложно – нужно балансировать между рентабельностью своих проектов и возможностью их сдать. Я думаю, что рост заработных плат для неквалифицированной рабочей силы мы зафиксируем на уровне тренда на горизонте третьего, четвертого кварталов», - объяснила она.

Уже сейчас заработная плата разнорабочих в различных отраслях достигает 150 тысяч рублей, отметила Данина.

«На уровне статистики мы пока не видим сверхвысокого роста зарплат по данной категории, но все чаще в общении с клиентами слышим, что в каких-то регионах они вынуждены нанимать монтажников за 150 тысяч, например, или сборщиков заказов по 80 и 100 тысяч рублей. На уровне трендов пока мы таких цифр не видим, но первые ласточки, первые кейсы уже фиксируем», - рассказала собеседник «Радиоточки НСН».