«Монтажник за 150 тысяч». Как пандемия отразилась на зарплате разнорабочих
Представитель компании «HeadHunter» уверена, что из-за нехватки рабочих зарплаты продолжат расти, а в профсоюзе трудящихся мигрантов ждут решения Путина о дальнейших мерах для иностранцев.
Возникший с начала пандемии дефицит на разнорабочих только усилился, что привело к росту средней зарплаты низкоквалифицированных сотрудников, следует из статистики, подготовленной HeadHunter. Работодатели вынуждены нанимать рабочих за сверхвысокую зарплату для выполнения ранее согласованных проектов, рассказала Telegram-каналу «Радиоточка НСН» руководитель департамента аналитических бизнес-решений компании «HeadHunter» Наталья Данина.
«Низкоквалифицированный труд должен обеспечить выполнение проектов, по которым компании до этого уже давали определенные обещания. Эти проекты должны быть выполнены в любом случае, поэтому компаниям придется сейчас сложно – нужно балансировать между рентабельностью своих проектов и возможностью их сдать. Я думаю, что рост заработных плат для неквалифицированной рабочей силы мы зафиксируем на уровне тренда на горизонте третьего, четвертого кварталов», - объяснила она.
Уже сейчас заработная плата разнорабочих в различных отраслях достигает 150 тысяч рублей, отметила Данина.
«На уровне статистики мы пока не видим сверхвысокого роста зарплат по данной категории, но все чаще в общении с клиентами слышим, что в каких-то регионах они вынуждены нанимать монтажников за 150 тысяч, например, или сборщиков заказов по 80 и 100 тысяч рублей. На уровне трендов пока мы таких цифр не видим, но первые ласточки, первые кейсы уже фиксируем», - рассказала собеседник «Радиоточки НСН».
В свою очередь, председатель профсоюза трудящихся мигрантов Ренат Каримов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» подчеркнул, что пандемия действительно благоприятно повлияла на российский рынок труда, но все вернется на круги своя, как только возобновится поток иностранных рабочих.
«Сложно сказать, куда ситуация развернется, это зависит от ручки президента, если в сентябре он подпишет указ о продлении временных мер по регулированию правового положения иностранных граждан – будет позитивное развитие для рынка труда, когда людей не хватает и работодатель вынужден считаться с этой нехваткой, считаться с запросами работников. Безработица среди российских граждан уже сократилась на миллион человек, и, я надеюсь, продолжит сокращаться, сейчас ситуация благоприятная для человека труда. Может быть, она менее благоприятная для богачей, для владельцев крупного строительного бизнеса. Конечно, им бы хотелось, чтобы вокруг них были толпы безработных, и они бы за три копейки их нанимали», - рассказал он.
Ранее вице-президент Гильдии рестораторов и отельеров Сергей Колесников в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» рассказал о кризисе в индустрии, выражающемся и в дефиците работников, и в тренде на рост зарплат в условиях пандемии.
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