В Музее Победы дети поздравили Деда Мороза с Днем рождения
Традиционная праздничная акция «Поздравь Деда Мороза» прошла в российской столице в новом Детском культурно-просветительском центре Музея Победы на Поклонной горе. На этот раз в ней приняли участие более 200 юных посетителей. Вместе со Снегурочкой в видеообращении они передали зимнему волшебнику пожелания здоровья, счастья, долгих лет жизни.
Отдельное видеоприветствие записали юные вокалисты и танцоры из Новосибирска — участники концерта в Музее Победы. Из наиболее интересных записей создали видеоролик, который 18 ноября, в официальный День рождения Деда Мороза, опубликовали в социальных сетях Музея Победы.
Поздравление Деда Мороза дало старт серии новогодних мероприятий на Поклонной горе. В декабре там установят десятиметровую ёлка, а с 20 декабря – начнется череда представлений «Елка Победы».
Акция стала первым мероприятием Детского культурно-просветительского центра Музея Победы, который открылся в минувшие выходные. Для юных гостей организовали насыщенную программу – они смогли посмотреть мультфильмы, порисовать и полепить. Им также показали спортивный комплекс. Ребятам постарше предоставили возможность проверить свою меткость в тире, познакомиться с легендарными образцами оружия времен Великой Отечественной войны и солдатским бытом.
Программа Детского культурно-просветительского центра Музея Победы предусматривает проведение творческих занятий, мастер-классов и образовательных программ. Она запущена в рамках Федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» нацпроекта «Семья».
Информационными партнерами «Елка Победы» выступили – радиостанция «НАШЕ Радио», телеканал Рен ТВ, МИЦ «Известия», телерадиокомпания «Звезда», информационное агентство «Национальная Служба Новостей (НСН)», «Афиша КП», медиахолдинг «ФедералПресс».
