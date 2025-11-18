В Музее Победы дети поздравили Деда Мороза с Днем рождения

Традиционная праздничная акция «Поздравь Деда Мороза» прошла в российской столице в новом Детском культурно-просветительском центре Музея Победы на Поклонной горе. На этот раз в ней приняли участие более 200 юных посетителей. Вместе со Снегурочкой в видеообращении они передали зимнему волшебнику пожелания здоровья, счастья, долгих лет жизни.

Отдельное видеоприветствие записали юные вокалисты и танцоры из Новосибирска — участники концерта в Музее Победы. Из наиболее интересных записей создали видеоролик, который 18 ноября, в официальный День рождения Деда Мороза, опубликовали в социальных сетях Музея Победы.

Поздравление Деда Мороза дало старт серии новогодних мероприятий на Поклонной горе. В декабре там установят десятиметровую ёлка, а с 20 декабря – начнется череда представлений «Елка Победы».