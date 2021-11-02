В Кремле назвали неприемлемой подделку COVID-сертификатов

Подделка сертификатов о вакцинации от коронавируса неприемлема, борьба с ней ведется и в России, и в других странах. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

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«Что касается подделок этих очень важных документов, то очевидно, что они есть и у нас, и в различных странах ЕС. Везде с этим ведется непримиримая борьба. Мы относимся к этому очень ответственно, считаем это неприемлемым», — цитирует ТАСС представителя Кремля.

Песков добавил, что с подделками борются правоохранительные органы страны.

Кроме того, пресс-секретарь рассказал о контактах России и Евросоюза по взаимному признанию сертификатов о вакцинации от COVID-19. По словам Пескова, переговоры «продвигаются в весьма позитивном ключе», Москва рассчитывает на положительные результаты по признанию документов «уже в обозримой перспективе».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Дмитрий ПесковДокументыВакцинацияКоронавирус
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