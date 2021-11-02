Более 500 дел открыто в РФ за продажу поддельных COVID-сертификатов
В России за четыре последних месяца возбуждено более пятисот головных дела за распространение поддельных медицинских документов, связанных с вакцинацией от коронавируса. Такую статистику привела официальный представитель министерства внутренних дел РФ Ирина Волк.
Всего по данным фактам во втором полугодии возбуждено 503 уголовных дела, установлено 293 подозреваемых в данной противоправной деятельности. Кроме того, по представлению полиции заблокировано более двух тысяч специализированных интернет-сайтов по продаже «липовых» сертификатов.
Речь идёт о поддельных свидетельствах о COVID-вакцинации, QR-кодов, результатов ПЦР-тестов, а также фиктивных медицинских отводов от вакцинации, либо свидетельствующих на наличие в организме большого количества антител.
Органы внутренних дел продолжают работу по противодействия и пресечению такой незаконной практики.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru