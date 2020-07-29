В Кремле назвали «фобией» заявления о распространении Россией фейков о COVID-19
Сообщения о якобы распространяемой Россией дезинформации о COVID-19 можно назвать проявлением «навязчивой фобии». С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, «все СМИ констатируют немалые проблемы, которые испытывают США» [в связи в распространением коронавирусной инфекции].
Также Песков отметил, что российские СМИ активно работают по освещению ситуации с коронавирусом.
«Что касается России, она не без проблем, но проходит через этот сложный период лучше, чем многие другие страны», — цитируют пресс-секретаря президента РФ Известия.
Ранее сообщалось, что The Associated Press и газета The New York Times опубликовали статьи, в которых обвинили Россию в дезинформации о пандемии COVID-19. Они утверждают, что фейки в сети распространяли два бывших сотрудника ГРУ. Отмечается, что с мая по июль три англоязычных сайта опубликовали около 150 статей о противодействии пандемии, где в положительной роли выступала Россия, а США пытались оклеветать, пишет RT.
Между тем, за минувшие сутки в России выявлено 5 475 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с COVID-19, Таким образом, общее число заболевших с начала эпидемии в стране достигло почти 829 тысячи человек.
Больше всего новых случаев заражения в Москве, Свердловской области и Ханты-Мансийском автономном округе.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru