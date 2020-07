В Кремле назвали «фобией» заявления о распространении Россией фейков о COVID-19

Ранее сообщалось, что The Associated Press и газета The New York Times опубликовали статьи, в которых обвинили Россию в дезинформации о пандемии COVID-19. Они утверждают, что фейки в сети распространяли два бывших сотрудника ГРУ. Отмечается, что с мая по июль три англоязычных сайта опубликовали около 150 статей о противодействии пандемии, где в положительной роли выступала Россия, а США пытались оклеветать, пишет RT.

Между тем, за минувшие сутки в России выявлено 5 475 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с COVID-19, Таким образом, общее число заболевших с начала эпидемии в стране достигло почти 829 тысячи человек.

Больше всего новых случаев заражения в Москве, Свердловской области и Ханты-Мансийском автономном округе.