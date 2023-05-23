В Кремле назвали актуальными прежние высказывания Путина о борьбе с терроризмом

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что старые высказывания Владимира Путина о борьбе с терроризмом по-прежнему актуальны, сообщает ТАСС.

Песков: Путину доложили о попытке прорыва диверсантов в Белгородскую область

Комментируя слова главы государства о том, что террористов будут преследовать везде и будут «мочить в сортире», произнесённые в сентябре 1999 года, он указал, что «всё сказанное тогда в полной мере актуально и сейчас».

Отвечая на вопрос о необходимости ужесточения риторики в отношении диверсантов, в том числе напавших на Белгородскую область, представитель Кремля подчеркнул, что «дело не в риторике, дело в действиях».

Ранее Песков заявил, что с помощью диверсии Белгородской области Украина пытается отвлечь внимание от потери Артёмовска (Бахмута), сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
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