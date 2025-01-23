В Кремле допустили, что мазут в Черном море будут собирать годами

По его словам, не исключено, что на это могут уйти годы.

Отвечая на вопрос о безопасности купания на черноморском побережье РФ в 2025 году, он указал, что пока говорить об этом преждевременно.

«Я надеюсь, что можно будет, но утверждать это я не могу», - заключил Иванов.

Ранее зампред комитета Госдумы по экологии Георгий Арапов заявил, что Сочи и Адлер являются безопасными направлениями для отдыха на Чёрном море, так как по другую сторону от Анапы и далее не фиксировались большие выбросы мазута, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

