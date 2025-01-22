Спрос на туры в Анапу снизился на 40% после экологической катастрофы
Туристы стали откладывать поездки в Анапу из-за разлива мазута в Черном море, который стал причиной экологической катастрофы. Если ранее существовала надежда на разрешение ситуации к лету, то теперь эти ожидания тают. Спрос на туры в курортный город снизился на 40%, сообщил ОТР вице-президент АТОР Сергей Ромашкин.
По словам Ромашкина, отмены бронирований в Анапе варьируются в зависимости от оператора: у одних туроператоров количество возвратов составляет 5-10%, у других — до 28%. Однако, несмотря на снижение спроса, количество отмен еще не достигло катастрофических масштабов, и в целом туроператоры не видят угрозы для летнего сезона.
Предполагается, что ситуация улучшится к апрелю, когда будет восстанавливаться спрос на путевки. Ромашкин отметил, что за два месяца до начала летнего сезона можно будет устранить технические последствия катастрофы, а спрос на отдых в Анапе восстановится.
Вместо Анапы туристы могут выбрать Сочи, Геленджик и Крым, где ситуация с разливом мазута менее критична. Эти курорты смогут принять дополнительный трафик туристов. Каспийское море может стать альтернативой, но количество желающих отдыхать там останется небольшим из-за менее развитой инфраструктуры, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru