Спрос на туры в Анапу снизился на 40% после экологической катастрофы

Туристы стали откладывать поездки в Анапу из-за разлива мазута в Черном море, который стал причиной экологической катастрофы. Если ранее существовала надежда на разрешение ситуации к лету, то теперь эти ожидания тают. Спрос на туры в курортный город снизился на 40%, сообщил ОТР вице-президент АТОР Сергей Ромашкин.

По словам Ромашкина, отмены бронирований в Анапе варьируются в зависимости от оператора: у одних туроператоров количество возвратов составляет 5-10%, у других — до 28%. Однако, несмотря на снижение спроса, количество отмен еще не достигло катастрофических масштабов, и в целом туроператоры не видят угрозы для летнего сезона.