«Убрали поучительность»: Волынец назвала разницу между книгой «Слово пацана» и сериалом

«Прочитать книгу недостаточно для того, чтобы принять решение о полезности или вредности будущего информационного продукта, который будет снят по этой книге. Гараев говорил о том, что по книге о женских бандах будут созданы комиксы для детей и взрослых, то есть очень популярный у молодежи жанр. Книга, по которой был снят сериал “Слово пацана. Кровь на асфальте”, на самом деле кардинально отличается от фильма. Это документальная повесть, основанная, в частности, на реальных событиях, участником которых был сам автор. Книга, несмотря ни на что, является достаточно поучительной, потому что это констатация очень печальных и трагических итогов содеянного. В самих книгах нет никакой опасности. В фильме же все описано совсем по-другому: идет романтизация, героизация бандитизма, организованной преступности, в том числе детской и молодежной», — сказала Волынец.

При этом собеседница НСН объяснила, почему и книга, и фильм скорее вредны, чем полезны.

«В МВД констатируют всплеск подростковой преступности на территории всей России. Причем это какая-то необъяснимая жестокость, когда ради забавы группы подростков нападают на других детей либо на пожилых людей, на инвалидов. Эта бесцельная, необъяснимая жестокость — что-то новое, чего еще совсем недавно не было. Как некоторые эксперты говорят, “после” — не значит “вследствие”, но почему-то эта тенденция стала наблюдаться после онлайн-трансляции сериала, который теперь будет показывать федеральный канал. Так что тут, думаю, больше вреда, чем пользы», — подытожила она.

Ранее Гараев заявил, что скорого выхода второго сезона сериала «Слово пацана» ждать не стоит.

