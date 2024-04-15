«Убрали поучительность»: Волынец назвала разницу между книгой «Слово пацана» и сериалом
Книга «Слово пацана. Криминальный Татарстан 1970-2010-х» — поучительная и с трагическим итогом, чего нельзя сказать о сериале «Слово пацана», героизирующем бандитов, сказала НСН Ирина Волынец.
По новой книге Роберта Гараева о женских бандах будут созданы детские и взрослые комиксы, она будет популярна у молодежи, однако от подобных произведений и снятых по ним фильмов больше вреда, чем пользы. Об этом в интервью НСН заявила детский омбудсмен Татарстана Ирина Волынец.
Автор книги «Слово пацана. Криминальный Татарстан 1970–2010-х», которая легла в основу сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте», Роберт Гараев сообщил, что начал работу над новой книгой, посвященной женским криминальным бандам. «О сроках я точно не скажу, потому что это еще тайна. Работа идет. Особенно на последней неделе: у меня куча новых героев, куча новой информации», - заявил писатель на презентации акции «Библионочь 2024». Волынец отметила, что на основе новой книги планируется выпустить комиксы, при этом она назвала правдивым и поучительным произведение, ставшее основой для нашумевшего сериала.
«Прочитать книгу недостаточно для того, чтобы принять решение о полезности или вредности будущего информационного продукта, который будет снят по этой книге. Гараев говорил о том, что по книге о женских бандах будут созданы комиксы для детей и взрослых, то есть очень популярный у молодежи жанр. Книга, по которой был снят сериал “Слово пацана. Кровь на асфальте”, на самом деле кардинально отличается от фильма. Это документальная повесть, основанная, в частности, на реальных событиях, участником которых был сам автор. Книга, несмотря ни на что, является достаточно поучительной, потому что это констатация очень печальных и трагических итогов содеянного. В самих книгах нет никакой опасности. В фильме же все описано совсем по-другому: идет романтизация, героизация бандитизма, организованной преступности, в том числе детской и молодежной», — сказала Волынец.
При этом собеседница НСН объяснила, почему и книга, и фильм скорее вредны, чем полезны.
«В МВД констатируют всплеск подростковой преступности на территории всей России. Причем это какая-то необъяснимая жестокость, когда ради забавы группы подростков нападают на других детей либо на пожилых людей, на инвалидов. Эта бесцельная, необъяснимая жестокость — что-то новое, чего еще совсем недавно не было. Как некоторые эксперты говорят, “после” — не значит “вследствие”, но почему-то эта тенденция стала наблюдаться после онлайн-трансляции сериала, который теперь будет показывать федеральный канал. Так что тут, думаю, больше вреда, чем пользы», — подытожила она.
Ранее Гараев заявил, что скорого выхода второго сезона сериала «Слово пацана» ждать не стоит.
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