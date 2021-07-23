В Красноярском крае ввели обязательную вакцинацию

Отмечается, что в крае нужно должны вакцинироваться работники сферы образования, здравоохранения, социальной защиты и социального обслуживания, госслужащие, работники МФЦ, сферы транспортных услуг, финансовых организаций, почты, торговли, общепита, салонов красоты, массажных и фитнес-центров, спортивных объектов, организаций бытовых услуг, ЖКХ, энергетики, персонал кинотеатров и детских развлекательных комплексов, а также вахтовики.

Компаниям нужно будет вакцинировать 60% своих сотрудников в ближайшее время, сроки пока не называются.

