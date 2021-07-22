Врачей в Перми поймали на продаже поддельных справок о вакцинации
В Пермском крае задержали группу врачей, которые торговали поддельными справками о вакцинации от COVID-19, сообщило URA.RU.
По данным полиции, сотрудники коммерческой клиники в Перми подделывали справки. Силовики установили около 50 преступлений, среди них — фальсификации справок о прохождении вакцинации.
Кроме того, они за деньги выдавали поддельные больничные листы, справки о снятии с учета в наркологическом диспансере и фальсифицировали медицинское освидетельствование на состояние алкогольного опьянения.
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