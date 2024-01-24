Движение по трассе М-12«Восток» восстановлено после аномального снегопада
Движение автомобилей по платной трассе М-12 «Восток» на территории Татарстана сумели восстановить в полном объёме на всём ее протяжении после аномальных снегопадов. Об этом информирует государственная компания «Автодор».
На отрезке дороги от деревни Канаш до села Шали скорость движения временно ограничена до 70 километров в час. На это время плата за проезд там отменена до полного восстановления скоростного режима.
Ранее в связи с обильными снегопадами Росавтодор ввёл запрет для грузовиков на проезд по федеральным трассам в Татарстане с 5:00 19 января до 18:00 21 января. Республиканские власти распространили аналогичный запрет для грузовиков и на дорогах регионального значения. Этот запрет также аннулирован 21 января.
В целом движение по трассе М-12 было приостановлено на территории Татарстана е 19 января по решению Госавтоинспекции республики из-за аномального снегопада.
Как напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН», движение по всей 810-километровой скоростной платной федеральной автотрассе «Восток» от Москвы до Казани было запущено в декабре 2023 года. Дорогу в этом году должны продлить до Екатеринбурга, затем - до Тюмени.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru