В Красноярске мужчине дали 13 лет колонии за госизмену и подготовку диверсии

Отмечается, что подсудимый Дмитрий Киселев по своей инициативе установил через Интернет связь с сотрудниками Службы безопасности Украины (СБУ). Мужчине поручили сфотографировать объекты инфраструктуры в регионе, поджечь и взорвать железнодорожные объекты. Также Киселев предоставил СБУ данные о расположении российских военных в городе Харцызск, где он проживал ранее.

«Красноярский краевой суд признал Киселева виновным в совершенных им преступлениях и назначил ему наказание — 13 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — указали в пресс-службе.

Ранее суд в Брянске приговорил к 13 годам заключения Дмитрия Прохоренко, обвиняемого в госизмене и поджоге релейного шкафа на железной дороге, напоминает RT.

Между тем в Москве арестовали двух 17-летних подростков, подозреваемых в поджоге релейного шкафа на перегоне между станциями Марк и Новодачная. По данным правоохранителей, преступление организовал поддерживающий ВСУ заказчик, сообщает РЕН ТВ. Подростки признались, что решились на диверсию за денежное вознаграждение.

