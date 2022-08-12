В Красноярске экстренно сел самолет, летевший в Южно-Сахалинск

Борт «Аэрофлота», который утром 12 августа выполнял рейс Москва — Южно-Сахалинск, совершил вынужденную посадку в Красноярске, сообщает Sakh.online.

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Одному из пассажиров стало плохо. Было решено приземлиться в аэропорту Емельяново. Бортпроводники пытались привести пассажира в сознание. Пострадавшего передали медикам. По этой причине рейс из Красноярска в Южно-Сахалинск задерживается.

Ранее следовавший по маршруту Горно-Алтайск — Москва самолет совершил внеплановую посадку в екатеринбургском аэропорту Кольцово.

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ФОТО: flickr.com // Ferry Octavian
ТЕГИ:АвиацияАэрофлот
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