В Красноярске экстренно сел самолет, летевший в Южно-Сахалинск
Борт «Аэрофлота», который утром 12 августа выполнял рейс Москва — Южно-Сахалинск, совершил вынужденную посадку в Красноярске, сообщает Sakh.online.
Одному из пассажиров стало плохо. Было решено приземлиться в аэропорту Емельяново. Бортпроводники пытались привести пассажира в сознание. Пострадавшего передали медикам. По этой причине рейс из Красноярска в Южно-Сахалинск задерживается.
Ранее следовавший по маршруту Горно-Алтайск — Москва самолет совершил внеплановую посадку в екатеринбургском аэропорту Кольцово.
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