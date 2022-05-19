Самолет с неисправностью двигателя штатно сел в «Шереметьево»
19 мая 202219:48
Пассажирский Boeing с неисправностью левого двигателя штатно сел в аэропорту Шереметьево. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
По данным источника, во время полета сработал датчик неисправности левого двигателя.
Причины происшествия устанавливаются.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru