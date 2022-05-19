Самолет с неисправностью двигателя штатно сел в «Шереметьево»

Пассажирский Boeing с неисправностью левого двигателя штатно сел в аэропорту Шереметьево. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Самолет польского президента совершил аварийную посадку в Варшаве

По данным источника, во время полета сработал датчик неисправности левого двигателя.

Причины происшествия устанавливаются.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Максим Блинов
ТЕГИ:Шереметьево
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры