Летевший в Москву самолет экстренно приземлился в Екатеринбурге
28 июля 202212:17
Следовавший по маршруту Горно-Алтайск — Москва самолет совершил внеплановую посадку в екатеринбургском аэропорту Кольцово. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани.
Как сообщили в аэропорту, воздушное судно село в Екатеринбурге из-за ухудшения самочувствия одного из пассажиров.
«Ему была оказана первая медицинская помощь, он госпитализирован в одну из городских больниц. Борт вылетел далее по маршруту», — подчеркнули в пресс-службе.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru