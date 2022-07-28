Летевший в Москву самолет экстренно приземлился в Екатеринбурге

Следовавший по маршруту Горно-Алтайск — Москва самолет совершил внеплановую посадку в екатеринбургском аэропорту Кольцово. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани.

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Как сообщили в аэропорту, воздушное судно село в Екатеринбурге из-за ухудшения самочувствия одного из пассажиров.

«Ему была оказана первая медицинская помощь, он госпитализирован в одну из городских больниц. Борт вылетел далее по маршруту», — подчеркнули в пресс-службе.

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Фото: Соцсети/UralAirlines
ТЕГИ:Экстренная ПосадкаСамолетЕкатеринбург
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