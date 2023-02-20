В «Красной поляне» из-за угрозы схода лавин закрыли все горнолыжные трассы

Все горнолыжные трассы курорта «Красная Поляна» в Сочи закрыли из-за угрозы лавин, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу курорта.

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На данный момент сотрудники лавинной службы исследуют склоны. В воскресенье курорт уже закрывали из-за опасности схода лавин, впоследствии некоторые были открыты, но в понедельник из-за обильного снегопада трассы снова пришлось закрыть.

Среди доступных трасс - трасса на склоне «Лаура», однако в пресс-службе курорта сообщают, что на канатных дорогах образовалась очередь из-за наплыва туристов с других курортов.

Ранее в поселке Эсто-Садок Адлерского района сошла мощная лавина. МЧС поделилось видео с места происшествия.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЛавинаСочи
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