В «Красной поляне» из-за угрозы схода лавин закрыли все горнолыжные трассы
Все горнолыжные трассы курорта «Красная Поляна» в Сочи закрыли из-за угрозы лавин, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу курорта.
На данный момент сотрудники лавинной службы исследуют склоны. В воскресенье курорт уже закрывали из-за опасности схода лавин, впоследствии некоторые были открыты, но в понедельник из-за обильного снегопада трассы снова пришлось закрыть.
Среди доступных трасс - трасса на склоне «Лаура», однако в пресс-службе курорта сообщают, что на канатных дорогах образовалась очередь из-за наплыва туристов с других курортов.
Ранее в поселке Эсто-Садок Адлерского района сошла мощная лавина. МЧС поделилось видео с места происшествия.
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