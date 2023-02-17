Число погибших в результате схода лавин в Таджикистане возросло до 18

В Комитете по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне при правительстве республики (КЧС) уточнили, что погибшая - одна из двух студенток местного университета, поиски второй девушки продолжаются.

«Общее число жертв в результате схода снежных лавин в разных регионах Таджикистана за сутки увеличилось до 18 человек», - указали в КЧС.

В ведомстве добавили, что опасность схода лавин в горных районах страны сохраняется до 21 февраля.

Ранее президент России Владимир Путин направил президенту Таджикистана Эмомали Рахмону телеграмму, в которой выразил соболезнования в связи с гибелью людей из-за схода лавин, сообщает НСН.

