МЧС оценило последствия схода лавины в Сочи. Видео
Главк МЧС по Краснодарскому краю оценил как минимальные разрушения на курорте Красная поляна в Сочи в результате схода лавины. Из людей никто не пострадал.
Мощная лавина сошла в посёлке Эсто-Садок Адлерского района. Снежный вал снёс часть моста, металлическое ограждение и снежную пушку. В сети появилось видео, как снежный поток уносит объекты инфраструктуры.
Серьёзных последствий удалось избежать благодаря тому, что лавина сошла по селеотводу в окрестностях санно-бобслейной трассы. В горах Сочи продолжает действует предупреждение МЧС о лавинной опасности. Все службы курорта функционируют в режиме повышенной готовности.
Между тем, как отмечает НСН, число погибших в результате схода лавин на прошлой неделе в Таджикистане увеличилось до 18. Президент РФ Владимир Путин направил своему таджикскому коллеге Эмомали Рахмону телеграмму соболезнования.
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