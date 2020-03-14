В Краснодарском крае ввели режим повышенной готовности из-за коронавируса
В Краснодарском крае объявили о введении режима повышенной готовности в целях безопасности на фоне распространения коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на губернатора региона Вениамина Кондратьева.
Властями региона было принято соответствующее постановление. Режим введут на период с 15 марта по 1 мая текущего года.
Документом также вводится запрет на спортивные и культурные мероприятия, а также запрещаются мероприятия с участием более 1 тыс. человек. По возможности мероприятия рекомендуется проводить в онлайн-формате.
Ранее в пятницу стало известно, что Россия с 16 марта введет ограничение на авиаперелеты с государствами Евросоюза, а также Норвегией и Швейцарией.
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