В Краснодарском крае отменят пропускной режим с 12 июня

Власти Краснодарского края объявили об отмене введенного из-за коронавируса пропускного режима на территории региона с 12 июня. Об этом сообщает Интерфакс.

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Соответствующее заявление сделал губернатор края Вениамин Кондратьев. Также с 12 июня будут разрешены деловые мероприятия, в которых число участников не превышает 50 человек.

Между тем, по его словам, режим самоизоляции в регионе сохранится до 21 июня.

Власти Краснодарского края начали смягчать режим с 23 мая. В настоящее время в регионе открыты для посещения парки и набережные, возобновили деятельность библиотеки, музеи и летние кафе.


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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:Краснодарский КрайПропуск
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