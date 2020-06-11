В Краснодарском крае отменят пропускной режим с 12 июня

Соответствующее заявление сделал губернатор края Вениамин Кондратьев. Также с 12 июня будут разрешены деловые мероприятия, в которых число участников не превышает 50 человек.

Между тем, по его словам, режим самоизоляции в регионе сохранится до 21 июня.

Власти Краснодарского края начали смягчать режим с 23 мая. В настоящее время в регионе открыты для посещения парки и набережные, возобновили деятельность библиотеки, музеи и летние кафе.



