В Краснодаре после жалоб отменили выступление группы Shortparis
16 апреля 202317:59
Концерт группы Shortparis в Краснодаре отменен, сообщили СМИ со ссылкой на представителей площадки «Кроп Арена».
Группа Shortparis должна была выступить в Краснодаре 18 апреля. Концерт отменили после жалоб местного активиста.
По его мнению, солист группы выступает против спецоперации. Активист попросил мэра Краснодара Евгения Наумова обратить на это внимание.
В городе ранее отменили выступления Александра Реввы, Ани Лорак и Инстасамки.
Апрельские концерты Валерия Меладзе в Новосибирске, Барнауле и Кемерове не состоятся, пишет «Радиоточка НСН».
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16 апреля 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru