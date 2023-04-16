В Краснодаре после жалоб отменили выступление группы Shortparis

Концерт группы Shortparis в Краснодаре отменен, сообщили СМИ со ссылкой на представителей площадки «Кроп Арена».

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Группа Shortparis должна была выступить в Краснодаре 18 апреля. Концерт отменили после жалоб местного активиста.

По его мнению, солист группы выступает против спецоперации. Активист попросил мэра Краснодара Евгения Наумова обратить на это внимание.

В городе ранее отменили выступления Александра Реввы, Ани Лорак и Инстасамки.

Апрельские концерты Валерия Меладзе в Новосибирске, Барнауле и Кемерове не состоятся, пишет «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Соцсети
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