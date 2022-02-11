Минздрав: состояние Жириновского оценивается как стабильное
11 февраля 202215:00
В министерстве здравоохранении рассказали о состоянии лидера ЛДПР Владимира Жириновского. По данным медиков, политик поступил в Центральную клиническую больницу 2 февраля с диагнозом COVID-19.
В настоящее время 75-летний парламентарий находится в стабильном состоянии, врачи продолжают оказывать ему всю полагающуюся в этой ситуации медицинскую помощь, подчеркнули в ведомстве.
Накануне СМИ сообщали, что госпитализированный с коронавирусом Жириновский никого не узнаёт.
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11 февраля 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru