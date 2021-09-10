В КПРФ поддержали смертную казнь для педофилов
КПРФ высказалась за отмену моратория на смертную казнь в отношении преступлений против несовершенно летних, сообщает РИА Новости.
Ранее депутаты от партии «Единая Россия» внесли в Госдуму законопроект, предусматривающий пожизненное лишение свободы для педофилов-рецидивистов, а также за насильственные действия в отношении двух и более несовершеннолетних.
Лидер партии «Справедливая Россия - За правду» Сергей Миронов в своём Telegram-канале заявил, что террористы и убийцы детей заслуживают только высшей меры наказания, и новому составу Госдумы следует отменить мораторий на смертную казнь в отношении подобных преступлений.
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