В КПРФ поддержали смертную казнь для педофилов

КПРФ высказалась за отмену моратория на смертную казнь в отношении преступлений против несовершенно летних, сообщает РИА Новости.

Ранее депутаты от партии «Единая Россия» внесли в Госдуму законопроект, предусматривающий пожизненное лишение свободы для педофилов-рецидивистов, а также за насильственные действия в отношении двух и более несовершеннолетних.

Лидер партии «Справедливая Россия - За правду» Сергей Миронов в своём Telegram-канале заявил, что террористы и убийцы детей заслуживают только высшей меры наказания, и новому составу Госдумы следует отменить мораторий на смертную казнь в отношении подобных преступлений.

