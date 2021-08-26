Миронов призвал вернуть смертную казнь для убийц детей

Лидер партии «Справедливая Россия - За правду» Сергей Миронов в своём Telegram-канале заявил, что новому составу Госдумы следует отменить мораторий на смертную казнь в России.

Комментируя убийство восьмилетней Насти Муравьевой в Тюмени политик подчеркнул, что террористы и убийцы детей заслуживают только высшей меры наказания.

«Я против смертной казни за двумя исключениями - террористам и убийцам детей не должно быть пощады... С нелюдями по-другому поступать нельзя. Убийца восьмилетней Насти из Тюмени должен быть казнён», - написал Миронов.



Лидер эсеров указал, что смертную казнь в России никто не отменял, так как президентский указ о моратории 1996 года не был ратифицирован Госдумой. Кроме того, он напомнил о принятых поправках в конституцию, согласно которым «требования международных договоров ей противоречащие на территории РФ больше не действуют».

Восьмилетняя Настя Муравьева пропала 30 июня 2021 года, её тело с признаками насильственной смерти обнаружили 19 августа в 2,5 километрах от её дома - у озера Оброчное, сообщает Ura.ru. Было возбуждённо уголовное дело по статье «убийство малолетнего».

Задержанный по подозрению в совершении преступления Виталий Бережной дал признательные показания, сообщает РЕН ТВ.

