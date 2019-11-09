Глава «Роснано» Анатолий Чубайс заявил, что люди и руководство Советского союза - идиоты. Такое громкое заявление он сделал интервью для документального фильма «Гибель империи», пишет РИА «Новости».

Чубайс заявил, что вся жизнь в СССР была построена на клевете. По его словам, об этом все знали и понимали, кроме «нескольких тысяч идиотов». Кроме того, глава «Роснано» сообщил, что многие советские люди были ленивыми и не хотели рaботaть, поскольку нaдеялись, что зa них все сделaет «железнaя пилa». В кaчестве примерa он привел рaзговор двух пaрней в aвтобусе, один из которых хвaстaлся своей зaрплaтой зa ничегонеделaние.

Член КПРФ, первый заместитель комитета по делам национальностей Госдумы Валерий Рашкин в эфире НСН ответил Чубайсу на оскорбления советского народа и руководства страны, которых он назвал идиотами.

«Больной человек совершенно. Причем, его надо не лечить, а изолировать от общества. Он люто ненавидит Россию, российский народ, нашу культуру, наши традиции и нашу историю. Полностью продался Соединенным Штатам Америки. С периода «лихих 90-х» он является в России американским наблюдателем. Наймит самый настоящий. Власовцы в Великую Отечественную войну тоже имели свои убеждения, но предавали. Их были единицы. Он – из этой когорты. Чубайс абсолютный изгой. Поэтому чего удивляться таким его высказываниям!» - заявил коммунист.