В КПРФ ответили Чубайсу на его оскорбления советского народа
Член КПРФ, первый заместитель комитета по делам национальностей Госдумы Валерий Рашкин в эфире НСН прокомментировал слова Чубайса о том, что люди и руководство Советского союза – идиоты.
Глава «Роснано» Анатолий Чубайс заявил, что люди и руководство Советского союза - идиоты. Такое громкое заявление он сделал интервью для документального фильма «Гибель империи», пишет РИА «Новости».
Чубайс заявил, что вся жизнь в СССР была построена на клевете. По его словам, об этом все знали и понимали, кроме «нескольких тысяч идиотов». Кроме того, глава «Роснано» сообщил, что многие советские люди были ленивыми и не хотели рaботaть, поскольку нaдеялись, что зa них все сделaет «железнaя пилa». В кaчестве примерa он привел рaзговор двух пaрней в aвтобусе, один из которых хвaстaлся своей зaрплaтой зa ничегонеделaние.
Член КПРФ, первый заместитель комитета по делам национальностей Госдумы Валерий Рашкин в эфире НСН ответил Чубайсу на оскорбления советского народа и руководства страны, которых он назвал идиотами.
«Больной человек совершенно. Причем, его надо не лечить, а изолировать от общества. Он люто ненавидит Россию, российский народ, нашу культуру, наши традиции и нашу историю. Полностью продался Соединенным Штатам Америки. С периода «лихих 90-х» он является в России американским наблюдателем. Наймит самый настоящий. Власовцы в Великую Отечественную войну тоже имели свои убеждения, но предавали. Их были единицы. Он – из этой когорты. Чубайс абсолютный изгой. Поэтому чего удивляться таким его высказываниям!» - заявил коммунист.
Валерий Рашкин напомнил, что за главой «Роснано» тянется криминальный след.
«Он отрицает все, кроме одного. Он хочет разворовать, растащить бюджетные средства и чтобы он не сидел. Вот это его стезя. Я направлял несколько депутатских запросов по разворовыванию им бюджетных средств. Его замы уже давно либо сбежали, либо под следствием. С него первого надо начинать расследования по расхищению бюджета. А за то, что он растащил РАО «ЕЭС» по разным квартирам, «разбомбил» нашу единую энергетическую систему, - за это надо было сразу судить и сажать», - отметил парламентарий.
Ранее научный сотрудник Института водных проблем РАН, эколог Артем Акшинцев в беседе с НСН раскритиковал отказ от «углеродного налога» Чубайса из-за нехватки экологической осознанности в стране.
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