Аналитики: «Налог Чубайса» может задушить Россию

Совет Федерации не поддержал редакцию законопроекта об углеродном налоге, предложенную Минэкономразвития. Парламентарии указали на то, что новый налог может негативно повлиять на динамику экономического роста. В Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП), в свою очередь, отметили, что введение сбора спровоцирует рост тарифов для населения и ускорение инфляции и приведет к повышению цен на продукцию металлургического комплекса и транспорт.

В Совфеде считают, что для начала необходимо разобраться с объемами вредных выбросов, а потом вносить поправки в законопроект. По данным Минэнерго России, каждый рубль нового сбора увеличит тариф на 1,2 рубля.

Как пояснил «Известиям» член комитета РСПП по экологии и природопользованию Максим Довгялло, инициатива идет вразрез со всеми разговорами о регуляторной гильотине и введением моратория на дополнительные платежи для бизнеса

Напомним, с предложением ввести в России углеродный налог глава «Роснано» Анатолий Чубайс выступил в июне. По его словам, новый налог поможет стимулировать промышленников снижать выбросы. При этом Чубайс предложил на первом этапе установить по нему минимальные ставки.

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в эфире НСН раскритиковал инициативу Чубайса.