Аналитики: «Налог Чубайса» может задушить Россию
Совфед обратился к кабмину с просьбой доработать законопроект об углеродном налоге, предложенный Анатолием Чубайсом, так как он может негативно повлиять на экономический рост РФ. Аналитик в эфире НСН объяснил, почему этот налог и вовсе не нужен стране.
Совет Федерации не поддержал редакцию законопроекта об углеродном налоге, предложенную Минэкономразвития. Парламентарии указали на то, что новый налог может негативно повлиять на динамику экономического роста. В Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП), в свою очередь, отметили, что введение сбора спровоцирует рост тарифов для населения и ускорение инфляции и приведет к повышению цен на продукцию металлургического комплекса и транспорт.
В Совфеде считают, что для начала необходимо разобраться с объемами вредных выбросов, а потом вносить поправки в законопроект. По данным Минэнерго России, каждый рубль нового сбора увеличит тариф на 1,2 рубля.
Как пояснил «Известиям» член комитета РСПП по экологии и природопользованию Максим Довгялло, инициатива идет вразрез со всеми разговорами о регуляторной гильотине и введением моратория на дополнительные платежи для бизнеса
Напомним, с предложением ввести в России углеродный налог глава «Роснано» Анатолий Чубайс выступил в июне. По его словам, новый налог поможет стимулировать промышленников снижать выбросы. При этом Чубайс предложил на первом этапе установить по нему минимальные ставки.
Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в эфире НСН раскритиковал инициативу Чубайса.
«Надо очень аккуратно подходить к таким вещам. Они закладывались в Парижском соглашении, которое Россия подписала, но еще не ратифицировала. Что имеется в виду. Если ты при производстве делаешь какие-то выбросы в атмосферу, тебе вводят этот налог. Соответственно, себестоимость продукции повышается. Парижское соглашение не столько про климат, сколько про новую систему международной торговли… Поэтому для России Парижское соглашение – довольно вредная история. Поэтому «углеродный налог» вводить не надо, хоть Чубайс говорит, что он будет маленький. Сегодня маленький, а завтра – больше», - отметил Юшков.
2015 году в Париже на климатическом саммите ООН все 196 представителей стран-участниц утвердили новое рамочное соглашение, определяющее нормы выбросов парниковых газов после 2020 года и меры по предотвращению изменения климата.
Документ, который, в частности, предусматривает выделение 100 миллиардов долларов развивающимся странам для решения климатических проблем.
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