В КПРФ предложили категорию «жертв ельцинского режима»

«Это простой пиар, который не стоит вводить в рамки государственного рассмотрения. Это публицисты, историки высказывают оценочные суждения. Вместо этого стоило бы инициировать другую категорию – «жертвы ельцинского режима». Огромное количество людей погибло, буквально. Велась политика геноцида с 1991-1993 годов. Конкретные люди за свои действия должны отвечать. Предатель Горбачев должен ответить по суду за развал великого государства, и Ельцин – пьяница должен ответить за свое содеянное. Но это тоже все оценочное. Это категории, которые не требуют введения льгот или наказания. Именно в таком ракурсе его не стоит вводить в законодательные акты. А вот как раз наделять льготами нужно, я считаю, пострадавших в чрезвычайных ситуациях, таких как на Чернобыльской АЭС, в войнах в Афганистане, в Чечне. Это уже более понятные категории. А там все расплывчатое и непредметное», - заключил он.

Ранее Валерий Рашкин ответил телеведущему Владимиру Познеру на высказывание об «уродливости» советского человека. В эфире НСН он заявил, что «советские люди победили в Великую Отечественную, возродили великую державу после войны, из лапотной России сделали ее атомной державой. Первые вышли в космос, получили лучшую в мире систему образования», а настоящие уроды – это такие как сам Познер, которые гробят все достигнутое и гадят в свое будущее.

