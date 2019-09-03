В КПРФ жестко ответили Познеру из-за «уродливого советского человека»

«Он советского воспитания, он и является уродом. Он сам про себя сказал, и это правда. А советские люди, которые победили в Великую Отечественную, советские люди, которые возродили великую державу после войны, советские люди из лапотной России сделали ее атомной державой. Первые вышли в космос, получили лучшую в мире систему образования, которое сегодня гробят, получили лучшую социальную защиту с точки зрения государства и конституции. Впервые в мире ввели всеобщие выборы, независимые от сословий, пола и богатства. Это все советские люди. Советские люди - это те, кто имели в детстве учиться бесплатно, заниматься физкультурой, спортом, проводить культурные мероприятия, танцевать, заниматься музыкой. Все – бесплатно! Имели лучшую в мире систему здравоохранения», - отметил коммунист.

А Познер, хоть и советского воспитания, но советским человеком не является, считает Рашкин.

«Он – это исключение, извращение. Это люди – приспособленцы. Они в советское время получали все блага от советской власти, а теперь, перевернувшись, набив карманы деньгами, начинают хаять и плевать в колодец, из которого еще самим придется пить. Когда будет восстановлена великая держава и советская власть, они будут петь по-другому, осанну будут петь советской власти. Это перерожденцы и перевертыши. Они живут тем, что гадят в свое будущее, не понимая, что человек, который гадит в свое прошлое, не имеет будущего», - подчеркнул он.

Ранее Владимир Познер также заявил, что Россия возвращается к порядкам времён СССР, потому что у руля власти в стране находятся деятели с советским прошлым. Телеведущий назвал это одной из главных проблем страны.

