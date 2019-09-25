В КПРФ обвинили Грефа в фашизме за идею «отсеять» шесть миллиардов людей

Глава Сбербанка Герман Греф описал человека будущего. По его мнению, он будет обладать тремя обязательными качествами — высокой степенью креативности, развитым системным мышлением и умением достигать результатов. При этом пройдёт это тройное сито отбора, по его словам, совсем небольшая часть человечества, пишет РИА Новости.

«Из семи миллиардов человек шесть миллиардов будет отсеяно», — заявил Греф.

В эфире НСН первый заместитель комитета по делам национальностей Госдумы, член КПРФ Валерий Рашкин выразил свое возмущение подобными заявлениями главы Сбербанка.

«Он уже просто теряет человеческий облик! Ну, возьмите Ломоносова — под эту категорию он бы никогда не попал, он должен был быть уничтожен. Потому что переросток, без образования и всего остального. Не говоря уж об Илье Муромце, нашем герое. Любое такое отсеивание напоминает что-то фашистское, гитлеровское. По отбору — по цвету волос, глаз, размеру носа, скул и проходит ли он через рамку или нет. Это страшные вещи. К сожалению, Греф туда уже скатывается и начинает мыслить другими категориями. Наверное, он уже пересидел на этих тёплых местах с гигантскими прибылями, имея колоссальные убытки. И его ещё держат на этих должностях. Я слышал его выступление по образованию, когда он дико возмущался тому, что население всё должно быть грамотным. И высказывал чудовищные вещи, что население должно быть безграмотным, тогда им легко будет управлять. Он уже скатился исключительные оценки отбора — кто должен жить, а кто умирать, отходить в мир иной, в забвение, но по его воле», — возмутился депутат.

В свою очередь депутат описал собственное представление о человеке будущего. По его мнению, ключевым вопросом в развитии человечества будет не только ценность образования, но и его доступность.