В КПРФ обвинили Грефа в фашизме за идею «отсеять» шесть миллиардов людей
Замглавы комитета по делам национальностей Госдумы поспорил с Грефом в эфире НСН о том, каким должен быть человек будущего.
Глава Сбербанка Герман Греф описал человека будущего. По его мнению, он будет обладать тремя обязательными качествами — высокой степенью креативности, развитым системным мышлением и умением достигать результатов. При этом пройдёт это тройное сито отбора, по его словам, совсем небольшая часть человечества, пишет РИА Новости.
«Из семи миллиардов человек шесть миллиардов будет отсеяно», — заявил Греф.
В эфире НСН первый заместитель комитета по делам национальностей Госдумы, член КПРФ Валерий Рашкин выразил свое возмущение подобными заявлениями главы Сбербанка.
«Он уже просто теряет человеческий облик! Ну, возьмите Ломоносова — под эту категорию он бы никогда не попал, он должен был быть уничтожен. Потому что переросток, без образования и всего остального. Не говоря уж об Илье Муромце, нашем герое. Любое такое отсеивание напоминает что-то фашистское, гитлеровское. По отбору — по цвету волос, глаз, размеру носа, скул и проходит ли он через рамку или нет. Это страшные вещи. К сожалению, Греф туда уже скатывается и начинает мыслить другими категориями. Наверное, он уже пересидел на этих тёплых местах с гигантскими прибылями, имея колоссальные убытки. И его ещё держат на этих должностях. Я слышал его выступление по образованию, когда он дико возмущался тому, что население всё должно быть грамотным. И высказывал чудовищные вещи, что население должно быть безграмотным, тогда им легко будет управлять. Он уже скатился исключительные оценки отбора — кто должен жить, а кто умирать, отходить в мир иной, в забвение, но по его воле», — возмутился депутат.
В свою очередь депутат описал собственное представление о человеке будущего. По его мнению, ключевым вопросом в развитии человечества будет не только ценность образования, но и его доступность.
«Человек будущего должен быть высокообразован, должен впитывать [знания]. И ему должны давать такую возможность — бесплатно получать багаж, наработанный человечеством, чтобы он мог его осваивать и применять в своей жизни. Его должны характеризовать такие качества, как доброта, дружба, он должен понимать, что он не один на Земном шаре. Человечество должно находить варианты совместного бытия. Никто не знает, когда откроется талант любого гражданина. Он может открыться и в пять лет, и в 105. Главное, чтобы была возможность впитать всё лучшее из образования, культуры, традиций», — подчеркнул Рашкин.
Напомним, в начале сентября Герман Греф заявил, что хочет «убить» школьные экзамены. По его словам, из-за такой системы проверки знаний дети выходят из школы «инвалидами». Идею пересмотреть формат школьных экзаменов поддержал президент Всероссийского фонда образования Сергей Комков. А вот некоторые преподаватели скептически относились к предложению Грефа. Так, заслуженный учитель России Евгений Ямбург рассказал, что в таком случае главе Сбербанка стоит отменить и собеседования при приёме на работу.
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