Провокация или стереотипы? Зюганов поспорил с ЛДПР о Мавзолее без Ленина
Лидер КПРФ и представитель ЛДПР в эфире НСН оценили конкурс архитекторов на новый Мавзолей.
Союз архитекторов России объявил конкурс на лучшую концепцию нового применения Мавзолея без тела Владимира Ленина.
Политики по-разному отнеслись к этой инициативе. Так, лидер КПРФ Геннадий Зюганов в эфире НСН назвал такое заявление «грязной циничной провокацией».
«Архитекторы бывают разные. Есть гении, есть бездельники. В чем смысл их инициативы? Мавзолей является сердцевиной Красной площади и символом великой советской эпохи. Нет другой подписи под созданием Российской Федерации, кроме как Ленина», - отметил он.
Зюганов напомнил, что недавно в Конституцию добавили пункт о неразрывности и преемственности истории России. Он подчеркнул, что это предполагает уважительное отношение и к советской эпохе. Лидер КПРФ заявил, что попытка покуситься на историю страны теперь является уголовно наказуемым преступлением.
Политик также отметил, что Мавзолей - это памятник мировой архитектуры, и никто не имеет права делать перепланировки в здании.
«Теперь обстановка, при которой вносится эта инициатива. Ведь нам снова объявили войну. Объявили русскому миру, всем нам. Она идет на Украине, в Белоруссии, и у нас далеко не спокойно. Посмотрите, месяц уже по Хабаровску ходят, в Норильске «Чернобыль» организовали за Полярным кругом. И вместо того, чтобы максимально консолидировать общество, пытаются резню устроить на Красной площади», - считает Зюганов.
Он заявил, что КПРФ разберется, «кто вылез с этой инициативой, кто поджигает страну».
«Имейте в виду, когда все заполыхает, у них будет два исхода: либо отсюда смыться, или они первыми пострадают», - резюмировал он.
В свою очередь, представитель ЛДПР Ярослав Нилов в эфире НСН выразил мнение, что неуместно оставлять тело Ленина на Красной площади, где часто проходят развлекательные мероприятия.
Он отметил, что в ЛДПР отношение к Ленину крайне отрицательное, как к лидеру госпереворота, негативные последствия которого в России ощущаются до сих пор.
«У других политических сил другое мнение, они имеют на это право, но мы видим, как меняется отношение, разрываются стереотипы, и очевидно, что со временем ситуация изменится. Это произойдет, когда не будет социальной напряженности из-за переноса тела Ленина вместе с Мавзолеем», - сказал политик.
Нилов также полагает, что сама фамилия «Ленин» из гранита на Мавзолее – это полная дисгармония с архитектурным ансамблем Кремля. При этом он отметил, что с уважением относится к позиции тех, кто чтит память этого исторического деятеля.
«Уверен, что при моей жизни тело Ленина предадут земле», - подытожил он.
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