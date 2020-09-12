Провокация или стереотипы? Зюганов поспорил с ЛДПР о Мавзолее без Ленина

Политик также отметил, что Мавзолей - это памятник мировой архитектуры, и никто не имеет права делать перепланировки в здании.

«Теперь обстановка, при которой вносится эта инициатива. Ведь нам снова объявили войну. Объявили русскому миру, всем нам. Она идет на Украине, в Белоруссии, и у нас далеко не спокойно. Посмотрите, месяц уже по Хабаровску ходят, в Норильске «Чернобыль» организовали за Полярным кругом. И вместо того, чтобы максимально консолидировать общество, пытаются резню устроить на Красной площади», - считает Зюганов.

Он заявил, что КПРФ разберется, «кто вылез с этой инициативой, кто поджигает страну».

«Имейте в виду, когда все заполыхает, у них будет два исхода: либо отсюда смыться, или они первыми пострадают», - резюмировал он.

В свою очередь, представитель ЛДПР Ярослав Нилов в эфире НСН выразил мнение, что неуместно оставлять тело Ленина на Красной площади, где часто проходят развлекательные мероприятия.

Он отметил, что в ЛДПР отношение к Ленину крайне отрицательное, как к лидеру госпереворота, негативные последствия которого в России ощущаются до сих пор.

«У других политических сил другое мнение, они имеют на это право, но мы видим, как меняется отношение, разрываются стереотипы, и очевидно, что со временем ситуация изменится. Это произойдет, когда не будет социальной напряженности из-за переноса тела Ленина вместе с Мавзолеем», - сказал политик.

Нилов также полагает, что сама фамилия «Ленин» из гранита на Мавзолее – это полная дисгармония с архитектурным ансамблем Кремля. При этом он отметил, что с уважением относится к позиции тех, кто чтит память этого исторического деятеля.

«Уверен, что при моей жизни тело Ленина предадут земле», - подытожил он.

